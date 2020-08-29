منظمة الصحة العالمية توفر 1000 مادة تحليل كورونا لبلدية طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 29 أغسطس 2020, 09:38 مساء
منظمة الصحة العالمية توفر مستلزمات طبية لبلدية طبرق, 29 أغسطس 2020. (الإنترنت)

قال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا، الدكتور أحمد العليقي، إن المنظمة وفرت 1000 مادة تحليل خاصة بجهاز PCR لتحليل كورونا لبلدية طبرق.

وبحسب العليقي في بيان اليوم، فقد تم وتوفير أدوية ومستلزمات طبية لقسم العزل، كما تم توفير 5000 كيس دم.

فيما وجهت البلدية شكرها للمنظمة، على تعاونها الدائم من أجل توفير كل مايلزم لقطاع الصحة بطبرق.

8 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في طبرق

وأمس الجمعة أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية بطبرق، تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» لتسجل طبرق بذلك 142 إصابة بفيروس «كورونا» كحصيلة إجمالية، منها 18 حالة وفاة و45 حالة نشطة، وذلك منذ ظهر الفيروس في ليبيا مارس الماضي.

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