«أسباب أمنية» توقف العملية الانتخابية لبلدية القطرون

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 أغسطس 2020, 12:29 مساء
أحد المواطنين يدلي بصوته في انتخابات المجلس البلدي غات، 18 أغسطس 2020، (بوابة الوسط)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم السبت، توقف العملية الانتخابية لبلدية القطرون، مرجعة ذلك إلى «أسباب أمنية».

وتختص اللجنة المركزية باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات الخاصة بالمجالس البلدية والتحضير لها، لا سيما ما يتعلق بتنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها ومراقبتها وتسجيل الناخبين وإعداد سجلاتهم وتحديد شروط وضوابط القيد فيها.

والخميس الماضي، أعلنت اللجنة فتح باب الترشح أمام الراغبين في الترشح لعضوية المجالس البلدية في 8 بلديات ستجرى فيها الانتخابات المحلية، هي: مسلاتة، الزاوية الجنوب، كاباو، زليتن، السائح، الخمس، جادو، الحرابة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قالت، الأسبوع الماضي، إن «مجموعة مسلحة تابعة للقيادة العامة أقدمت على تعطيل العملية الانتخابية في بلدية تراغن» جنوب غرب البلاد.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن انتخاب مواطني تراغن مجالسهم البلدية «يعتبر حقًّا من حقوق الإنسان الأساسية»، معربة عن أسفها «بشدة على حرمانهم من ممارسة هذا الحق». وشددت على «جميع الأطراف في ليبيا بالتزامهم العمل وفقًا للقانون الدولي»، داعية إياهم «إلى حماية العمليات الديمقراطية في جميع أنحاء البلاد».

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