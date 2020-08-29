«متظاهرو مصراتة»: نرحب بامتثال باشاغا لقرار الرئاسي ونطالب بإقصاء المفسدين والتعامل الإيجابي مع المظاهرات

مظاهرة في مصراتة للتضامن مع الوزير فتحي باشاغا، 29 أغسطس 2020. (الإنترنت)

طالب بيان صدر باسم متظاهرين من أبناء مصراتة، تجمعوا مساء أمس الجمعة عقب صدور قرار وقف وزير الداخلية فتحي باشاغا احتياطيا بحسن إدارة الأزمة داخل حكومة الوفاق والتأكيد على أهمية الوحدة الداخلية ودعم جهود لم الشمل ومنع التشتت.

وفيما رحب البيان بامتثال باشاغا لقرار المجلس الرئاسي في بيان صدر اليوم السبت، طالب هؤلاء بـ«ضرورة التعامل الايجابي مع مطالب الشارع والمظاهرات الشعبية»، و«إقصاء المفسدين ومن تدور حولهم شبه الفساد ونهب المال العام».