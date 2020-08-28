توقف الاشتراك في خدمة الإنترنت بشركة «المدار الجديد»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 أغسطس 2020, 11:25 مساء
برج اتصالات خلوية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة «المدار الجديد»، مساء الجمعة، توقف عملية الاشتراك في خدمة الإنترنت.

واعتذرت الشركة في بيان، لمشتركيها، مرجعة توقف الخدمة إلى إجراء أعمال الصيانة على منظوماتها في الوقت الحالي.

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يشار إلى أن تشغيل محطة «المدار الجديد» بمنطقة 40 كلم شرق سرت في 9 أغسطس، التي تخدم التجمع السكاني بالمنطقة والطريق الساحلي بعد انقطاع دام لأكثر من 10 سنوات.

وفي مارس الماضي، اعتمدت الجمعية العمومية لشركة «المدار الجديد» الميزانية التقديرية لسنة 2020، بعدما عرض مجلس إدارة الشركة خطة العمل وموازنتها التقديرية لهذا العام، التي تهدف بشكل أساسي إلى توسعة وانتشار خدمات الجيل الرابع المطور لتقديم أفضل الخدمات وبأسعار منافسة.

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