6 إصابات جديدة بـ«كورونا» في منطقة «درنة - أم الرزم»

مدينة درنة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية «درنة - أم الرزم»، الجمعة، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنها سحبت 22 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» ليتبين سلبية 13 عينة وإيجابية ست، فيما تم إعادة تحليل لثلاث حالات وما زالت النتائج إيجابية.

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وأشارت إلى أن مركز الشفاء بمركز العزل الطبي بالفتائح شهد شفاء ست حالات من فيروس «كورونا»، منها حالتان في قسم غسيل الكلى وعنصر طبي مساعد تابع لمستشفى «الوحدة».

وبهذا الإعلان، تصل الحصيلة الإجمالية لمصابي فيروس «كورونا» في المنطقة الجغرافية «درنة - أم الرزم» إلى 45 مصابًا منذ ظهور الجائحة في ليبيا مارس الماضي.