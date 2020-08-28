6 إصابات جديدة بـ«كورونا» في منطقة «درنة - أم الرزم»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 أغسطس 2020, 09:36 مساء
مدينة درنة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية «درنة - أم الرزم»، الجمعة، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنها سحبت 22 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» ليتبين سلبية 13 عينة وإيجابية ست، فيما تم إعادة تحليل لثلاث حالات وما زالت النتائج إيجابية.

اقرأ أيضا تسجيل 6 إصابات جديدة بـ«كورونا» في منطقة «درنة-أم الرزم»

وأشارت إلى أن مركز الشفاء بمركز العزل الطبي بالفتائح شهد شفاء ست حالات من فيروس «كورونا»، منها حالتان في قسم غسيل الكلى وعنصر طبي مساعد تابع لمستشفى «الوحدة».

وبهذا الإعلان، تصل الحصيلة الإجمالية لمصابي فيروس «كورونا» في المنطقة الجغرافية «درنة - أم الرزم» إلى 45 مصابًا منذ ظهور الجائحة في ليبيا مارس الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خسائر «الإقفالات النفطية» تصل إلى 9 مليارات دولار
ليبيا
جريدة «الوسط»: الحل أو «الموجة الثانية» لانتفاضة الليبيين
ليبيا
العدد 249 من جريدة «الوسط»: غضب الشارع.. وما بعد بياني السراج وصالح
ليبيا
قوة «حماية طرابلس» تلمّح إلى باشاغا وتعلن أنها «تحت شرعية المجلس الرئاسي»
ليبيا
الصور يأمر بضبط 4 مسؤولين من شركة الكهرباء وإحالتهم للتحقيق
ليبيا
حلف الأطلسي يتهم تركيا بـ«عرقلة» مهمة «إيريني»
ليبيا
بعد الحاسي والحداد والضراط.. إصابة مدير الخدمات الصحية بشحات بفيروس «كورونا»
ليبيا
جريدة روسية تحذر من تعطيل تظاهرات طرابلس خطط الوساطة الدولية في ليبيا
ليبيا
هذا ما نعرفه عن «برينتون تارانت» المحكوم بالسجن المؤبد في نيوزيلندا.. «رجل عادي»...
دولى
أوكسفام: أرباح أغنياء الشرق الأوسط خلال جائحة كورونا كافية لإصلاح انفجار بيروت
دولى
أكار عن تأسيس قاعدة تركية في ليييا: لا داعي لتضخيم الأمر
ليبيا
ترامب سيطالب بإجراء «اختبار منشّطات» قبل مناظرته مع بايدن
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف مخاطر الإصابة بـ«كورونا» خلال السفر جوا