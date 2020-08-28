نفاد السعة السريرية لمعالجة المصابين بفيروس «كورونا» في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الجمعة 28 أغسطس 2020, 07:17 مساء
مقر المستشفى الميداني العسكري في أجدابيا. (أرشيفية: صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في مدينة أجدابيا، اليوم الجمعة، عن نفاد السعة السريرية في المستشفى الميداني العسكري، الذي يتخذ من عيادة بوشعلة مقرا للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» بالمدينة، حسبما ذكرته اللجنة الطبية على «فيسبوك».

وقال المكتب الإعلامي للجنة إن المستشفى الميداني العسكري أجدابيا غير قادر على استيعاب المزيد من الحالات المصابة بفيروس «كورونا»، بسبب نفاد السعة السريرية بالمستشفى الميداني المخصص لاستيعاب 29 سعة سريرية.

المستشفى العسكري في أجدابيا يرفض استقبال حالات حرجة بـ«كورونا» بسبب امتلاء أسرَّة العناية

ودعت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» المسؤولين بالمدينة، لتوفير مكان آخر للإيواء والعزل لتخفيف الضغط الحاصل على المستشفى، حتى يؤدي العاملون فيه أعمالهم على أكمل وجه.

وذكرت اللجنة الطبية أن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أجدابيا تسلم عدد 94 عينة، وكانت النتائج كالآتي: 65 سالبة و29 موجبة، ليصل إجمالي الحالات الموجبة في مدينة أجدابيا إلى 233 حالة، مؤكدة أنه جرى تسجيل يوم الخميس الماضي عدد خمس حالات شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى ست حالات شفاء بالمدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خسائر «الإقفالات النفطية» تصل إلى 9 مليارات دولار
ليبيا
جريدة «الوسط»: الحل أو «الموجة الثانية» لانتفاضة الليبيين
ليبيا
العدد 249 من جريدة «الوسط»: غضب الشارع.. وما بعد بياني السراج وصالح
ليبيا
قوة «حماية طرابلس» تلمّح إلى باشاغا وتعلن أنها «تحت شرعية المجلس الرئاسي»
ليبيا
الصور يأمر بضبط 4 مسؤولين من شركة الكهرباء وإحالتهم للتحقيق
ليبيا
حلف الأطلسي يتهم تركيا بـ«عرقلة» مهمة «إيريني»
ليبيا
بعد الحاسي والحداد والضراط.. إصابة مدير الخدمات الصحية بشحات بفيروس «كورونا»
ليبيا
جريدة روسية تحذر من تعطيل تظاهرات طرابلس خطط الوساطة الدولية في ليبيا
ليبيا
هذا ما نعرفه عن «برينتون تارانت» المحكوم بالسجن المؤبد في نيوزيلندا.. «رجل عادي»...
دولى
أوكسفام: أرباح أغنياء الشرق الأوسط خلال جائحة كورونا كافية لإصلاح انفجار بيروت
دولى
أكار عن تأسيس قاعدة تركية في ليييا: لا داعي لتضخيم الأمر
ليبيا
ترامب سيطالب بإجراء «اختبار منشّطات» قبل مناظرته مع بايدن
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف مخاطر الإصابة بـ«كورونا» خلال السفر جوا