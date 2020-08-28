نفاد السعة السريرية لمعالجة المصابين بفيروس «كورونا» في أجدابيا

مقر المستشفى الميداني العسكري في أجدابيا. (أرشيفية: صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في مدينة أجدابيا، اليوم الجمعة، عن نفاد السعة السريرية في المستشفى الميداني العسكري، الذي يتخذ من عيادة بوشعلة مقرا للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» بالمدينة، حسبما ذكرته اللجنة الطبية على «فيسبوك».

وقال المكتب الإعلامي للجنة إن المستشفى الميداني العسكري أجدابيا غير قادر على استيعاب المزيد من الحالات المصابة بفيروس «كورونا»، بسبب نفاد السعة السريرية بالمستشفى الميداني المخصص لاستيعاب 29 سعة سريرية.

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ودعت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» المسؤولين بالمدينة، لتوفير مكان آخر للإيواء والعزل لتخفيف الضغط الحاصل على المستشفى، حتى يؤدي العاملون فيه أعمالهم على أكمل وجه.

وذكرت اللجنة الطبية أن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أجدابيا تسلم عدد 94 عينة، وكانت النتائج كالآتي: 65 سالبة و29 موجبة، ليصل إجمالي الحالات الموجبة في مدينة أجدابيا إلى 233 حالة، مؤكدة أنه جرى تسجيل يوم الخميس الماضي عدد خمس حالات شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى ست حالات شفاء بالمدينة.