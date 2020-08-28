مستشفى الهواري يعاني.. نقص في الإمكانيات والدعم الماضي وغياب الصيانة يهدد بغلق المستشفى

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 أغسطس 2020, 05:50 مساء
مقر مستشفى الهواري العام في مدينة بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

كشف مدير مستشفى الهواري العام، الدكتور عبدالرحمن الشريف، عن صعوبة الوضع الحالي للمستشفى، داعيا إلى التعجيل بصيانته ونقل المرضى لأي مراكز طبية أخرى، قائلا إن «المستشفى لم يعد يستطيع استقبال عدد آخر من المرضى نظرا للظروف التي يمر به، إضافة إلى عدم توفر الدعم المادي لتحفيز الطاقم على استمرارية العمل على أكمل وجه» .

وتابع الشريف، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن المستشفى يعاني من مشاكل تقنية عدة، منها الكهرباء ومشكلة الصرف الصحي وغيرها، مشيرا إلى أن المستشفى، يستقبل الحالات من كل المدن والمناطق، لكن «هناك حالة ضغط غير طبيعي خلال هذه الفترة نتيجة تزايد المصابين بفيروس كورونا» .

نقل الحالات الحرجة بمستشفى الهواري إلى مركز بنغازي الطبي

وأضاف أنه لم يعد هناك مكان لاستيعاب المرضى، وفي الفترة الماضية اضطررنا إلى نقل 16 جهاز تنفس صناعي إلى مركز بنغازي الطبي، حتى تزداد السعة السريرية للعنايات هناك، لافتا إلى أن غرف العنايات بالمستشفى مازالت تستقبل حالات الإصابة بالفيروس، رغم أن المستشفى يمر بظروف سيئة جدا من ناحية البنية التحتية وأمور أخرى .

وقال مدير المستشفى «تحصلنا في الأيام الماضية على أكسجين سائل عن طريق وزارة الصحة بالحكومة الليبية، تم توريده من مصر الشقيقة، وتعبئته في الخزانات الخاصة بنا»، موضحا أن خزان الأكسجين بالمستشفى سعته 9 آلاف لتر، لو استخدمت على 7 حالات لن يكفي لأسبوعين، كما أننا «نواجه مشكلة نقص وعزوف الأطقم الطبية».

وأضاف أن المستشفى يستقبل الحالات المصابة من الدرجة متوسطة إلى الدرجة الحرجة، وأن الحالات البسيطة يتم إعطاؤها إرشادات الخاصة بالحجر المنزلي، مبينا أن عدد الحالات المتواجدة في غرفة العناية الفائقة 7 حالات تم وضعها تحت أجهزة التنفس الصناعي، وأن 15 حالة وضعت تحت التنفس بالأكسجين الخارجي .

ودعا الشريف إلى الاهتمام وتقدير الأطقم الطبية والطبية المساعدة، ماديا ومعنويا، مؤكدا عدم تسجيل اي إصابات لتلك الأطقم داخل المستشفي، وأنه تم تسجيل حالتي إصابة ضمن الأطقم التسييرية فقط .

يشار إلى أن اللجنة العليا لمحاربة جائحة كورونا قررت، تخصيص مستشفى الهواري العام، لعزل حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد.

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