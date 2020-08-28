ارتفاع الوفيات بفيروس «كورونا» في بني وليد إلى 4 حالات

من داخل أحد معامل التحليل الخاص بفيروس «كورونا». (الإنترنت)

أكد عضو لجنة مكافحة فيروس «كورونا المستجد» ببلدية بني وليد، محمد صالح، وفاة حالة مصابة بفيروس «كورونا» بمدينة بني وليد ليصل إجمالي الوفيات بالمدينة إلى أربع وفيات.

وأوضح صالح لبوابة «الوسط» الجمعة، أن الوضع الوبائي داخل مدينة بني وليد، يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، بعد تجاوز الإصابات أكثر من 100 إصابة.

وطالب صالح وزارة الصحة والجهات المسؤولة بتوفير الاحتياجات الضرورية وبشكل عاجل جدا، لكي تستطيع اللجنة تقديم الخدمات الطبية للمواطن داخل بلدية بني وليد.

تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في بني وليد

وأمس الخميس أكد عضو لجنة مكافحة فيروس «كورونا» بمدينة بني وليد، محمد صالح، لـ«بوابة الوسط» تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» بالمدينة.

وأضاف صالح أن الإصابات الجديدة بالفيروس «غير مخالطة»، مبينا أن الوضع الوبائي بالمدينة «بات خطيرا مع ازدياد الحالات وإهمال المواطنين».