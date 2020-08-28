ارتفاع الوفيات بفيروس «كورونا» في بني وليد إلى 4 حالات

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الجمعة 28 أغسطس 2020, 05:22 مساء
من داخل أحد معامل التحليل الخاص بفيروس «كورونا». (الإنترنت)

أكد عضو لجنة مكافحة فيروس «كورونا المستجد» ببلدية بني وليد، محمد صالح، وفاة حالة مصابة بفيروس «كورونا» بمدينة بني وليد ليصل إجمالي الوفيات بالمدينة إلى أربع وفيات.

وأوضح صالح لبوابة «الوسط» الجمعة، أن الوضع الوبائي داخل مدينة بني وليد، يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، بعد تجاوز الإصابات أكثر من 100 إصابة.

وطالب صالح وزارة الصحة والجهات المسؤولة بتوفير الاحتياجات الضرورية وبشكل عاجل جدا، لكي تستطيع اللجنة تقديم الخدمات الطبية للمواطن داخل بلدية بني وليد.

تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في بني وليد

وأمس الخميس أكد عضو لجنة مكافحة فيروس «كورونا» بمدينة بني وليد، محمد صالح، لـ«بوابة الوسط» تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» بالمدينة.

وأضاف صالح أن الإصابات الجديدة بالفيروس «غير مخالطة»، مبينا أن الوضع الوبائي بالمدينة «بات خطيرا مع ازدياد الحالات وإهمال المواطنين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حلف الأطلسي يتهم تركيا بـ«عرقلة» مهمة «إيريني»
ليبيا
بعد الحاسي والحداد والضراط.. إصابة مدير الخدمات الصحية بشحات بفيروس «كورونا»
ليبيا
جريدة روسية تحذر من تعطيل تظاهرات طرابلس خطط الوساطة الدولية في ليبيا
ليبيا
هذا ما نعرفه عن «برينتون تارانت» المحكوم بالسجن المؤبد في نيوزيلندا.. «رجل عادي»...
دولى
أوكسفام: أرباح أغنياء الشرق الأوسط خلال جائحة كورونا كافية لإصلاح انفجار بيروت
دولى
أكار عن تأسيس قاعدة تركية في ليييا: لا داعي لتضخيم الأمر
ليبيا
ترامب سيطالب بإجراء «اختبار منشّطات» قبل مناظرته مع بايدن
دولى
باشاغا يهدد باستعمال القوة ضد «مجموعات مسلحة» تعرضت للمتظاهرين
ليبيا
قوات أمنية تطوق ميدان «الشهداء» وتطلق النار لتفريق المتظاهرين
ليبيا
طبيب في بنغازي يتحدث عن إصابته بفيروس «كورونا» ويدعو لفرض حظر صارم لـ3 أسابيع
ليبيا
«العفو الدولية»: خطف ستة متظاهرين.. ومعلومات تشير إلى مسؤولية «النواصي»
ليبيا
البحرين لبومبيو: دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العسل أفضل علاج للسعال ونزلات البرد