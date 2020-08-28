مؤسسة النفط تدعم أعمال المسوحات والإحصائيات لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»

المؤسسة الوطنية للنفط تدعم أعمال المسوحات والإحصائيات لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» الثلاثاء 25 أغسطس 2020. (مؤسسة النفط)

قدمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، الثلاثاء الماضي، مساعدات إلى لجنة المسح المصلي السريع، المشكّلة من اللجنة العلمية العليا الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا»، لدعم النشاط الإحصائي والمسوحات والحصر الذي تقوم به اللجنة.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم، تمثّلت هذه المساعدات في تقديم 12 ألف اختبار سريع «Rapid Test» خاص باختبار «كوفيد-19».

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وقع محضر التسليم والتسلم بمقر «مصحة النفط - طرابلس»، مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مختار عبدالدائم، ورئيس لجنة المسح المصلي السريع الدكتور محمد شمّبش، وعضو لجنة المسح المصلي مراد البقّار، وبحضور مدير عام مصحة النفط طرابلس أمينة معكاف، وعيسى مطوح ومفتاح الشارف من إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.