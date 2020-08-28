مصراتة تشهد أول مناظرة بين مترشحين لعضوية المجالس البلدية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 أغسطس 2020, 01:42 مساء
مترشحو المجلس البلدي مصراتة خلال مشاركتهم في مناظرة بقاعة الشهداء، 27 أغسطس 2020، (الإنترنت)

شهدت قاعة الشهداء في مصراتة، أمس الخميس، مناظرة بين ستة ممثلين عن قوائم المترشحين للمجلس البلدي مصراتة للعام الجاري.

وتعد أول مناظرة بين مترشحين لعضوية المجالس البلدية في ليبيا، وقد نظمها اتحاد طلبة جامعة مصراتة، وخصصوا مدة 90 ثانية لكل مترشح للإجابة عن السؤال المطروح عليه، مشترطين التزام المترشحين الحريات، وعدم استخدام خطاب التمييز والإهانة والتحريض على الكراهية، وتوظيف الدين.

وانقسمت المناظرة إلى محورين: «صلاحيات ومسؤوليات البلدية، والمسائل العامة»، وسمح لكل مترشح بحرية التعليق في نهاية كل محور، وقد نقلت المناظرة تلفزيونيا على الهواء مباشرة.

يذكر أن المجلس البلدي مصراتة رشح الأربعاء الماضي، ثلاث شخصيات للمشاركة في هذه المناظرة مع ثلاث شخصيات أخرى، وهم ممثلون عن المعتصمين والمطالبين بإسقاط المجلس.

وتشهد مدينة مصراتة خلافات حادة خلال الأيام الأخيرة بين الفاعلين الرئيسيين في المدينة على المستويين السياسي والأمني، ممثلين في المجلس البلدي والمجلس العسكري واتحاد الثوار ومجلس الحكماء والشورى والتجمع السياسي لنواب مصراتة، بشأن التطورات السياسية والأمنية الأخيرة التي تشهدها البلاد والعاصمة طرابلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حلف الأطلسي يتهم تركيا بـ«عرقلة» مهمة «إيريني»
ليبيا
بعد الحاسي والحداد والضراط.. إصابة مدير الخدمات الصحية بشحات بفيروس «كورونا»
ليبيا
جريدة روسية تحذر من تعطيل تظاهرات طرابلس خطط الوساطة الدولية في ليبيا
ليبيا
هذا ما نعرفه عن «برينتون تارانت» المحكوم بالسجن المؤبد في نيوزيلندا.. «رجل عادي»...
دولى
أوكسفام: أرباح أغنياء الشرق الأوسط خلال جائحة كورونا كافية لإصلاح انفجار بيروت
دولى
أكار عن تأسيس قاعدة تركية في ليييا: لا داعي لتضخيم الأمر
ليبيا
ترامب سيطالب بإجراء «اختبار منشّطات» قبل مناظرته مع بايدن
دولى
باشاغا يهدد باستعمال القوة ضد «مجموعات مسلحة» تعرضت للمتظاهرين
ليبيا
قوات أمنية تطوق ميدان «الشهداء» وتطلق النار لتفريق المتظاهرين
ليبيا
طبيب في بنغازي يتحدث عن إصابته بفيروس «كورونا» ويدعو لفرض حظر صارم لـ3 أسابيع
ليبيا
«العفو الدولية»: خطف ستة متظاهرين.. ومعلومات تشير إلى مسؤولية «النواصي»
ليبيا
البحرين لبومبيو: دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العسل أفضل علاج للسعال ونزلات البرد