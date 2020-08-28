شركة الكهرباء: سرقة أسلاك خط الشرفة بطول 800 متر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 أغسطس 2020, 12:10 مساء
جانب من أعمال صيانة الأعطال بالشبكة الكهربائية. (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك ضغط منخفض على خط كهرباء الشرفة بطول 800 متر، في دائرة توزيع الساحل بإدارة توزيع المرقب.

وحذرت الشركة العامة للكهرباء من «ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء التي أصبحت حالة شبه يومية»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وشهدت الفترة الأخيرة عمليات سطو عديدة على معدات الشركة، إذ سرقت 1900 متر من أسلاك خط الكهرباء جهد منخفض أبورحمة في قصر الأخيار شرق طرابلس، أمس الخميس.

كما تعرض خط كهرباء «أبوظهير - الباعيش» للسرقة للمرة التاسعة على التوالي أمس الثلاثاء، بعد الانتهاء من صيانته وإعادة تشغيله عبر فنيي ومهندسي دائرة توزيع بئر الأسطى ميلاد بعين زارة، التابعة لإدارة توزيع طرابلس.

وقالت الشركة إن «سرقات أسلاك الكهرباء المتكررة، التي يمتهنها خارجون عن القانون، تمثل عائقا كبيرا أمام الشركة في الحفاظ على استقرار الشبكة العامة وتوزيع القدرة بشكل منظم».

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