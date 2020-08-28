باشاغا يلتقي وزير الدفاع التركي في أنقرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 أغسطس 2020, 11:39 صباحا
باشاغا وخلوصي في مقر وزارة الدفاع التركية في أنقرة، 28 أغسطس 2020. (الأناضول)

التقى وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، خلال زيارته أنقرة اليوم الجمعة.

واستقبل أكار باشاغا بمراسم رسمية في مقر وزارة الدفاع التركية، حسب بيان الأخيرة، الذي نقلته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وعقب المراسم، عقد الوزيران لقاء ثنائيا، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن آخر التطورات في ليبيا.

يذكر أن الزيارة الأخيرة لباشاغا إلى أنقرة كانت في 20 يوليو الماضي، حيث شارك في اجتماع ثلاثي بأنقرة جمعه بخلوصي ووزير الداخلية المالطي بايرون كاميلاري، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا وأيضا مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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