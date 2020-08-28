«مكافحة الأمراض»: 355 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 101 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 أغسطس 2020, 10:08 صباحا
مختبر للكشف عن عينات الاشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا» في مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من أصل 3114 عينة.

وتماثل للشفاء 101 مصاب بالفيروس، بينما توفي سبعة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتوزعت العينات بواقع 1154 عينة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و747 عينة في مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و400 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و327 عينة في مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و252 عينة بمختبرر المركز المرجعي زليتن.

إضافة إلى 94 عينة في مختبر فرع المركز الزاوية، و91 عينة بمختبر فرع المركز سبها، و(29) عينة  من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان، و13 عينة في مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد، وثلاث عينات من كل من مختبر فرع المركز غريان ومختبر فرع المركز زوارة، وعينة في مختبر فرع المركز طبرق.

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 12629 حالة، منها 11093 نشطة، وتعافي 1310 مصابا، بينما توفي 226 آخرين منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي

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