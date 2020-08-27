معيتيق يستعرض مع عمداء ورشفانة أضرار الحرب وأسباب تدني الخدمات بالمنطقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 أغسطس 2020, 09:42 مساء
اجتماع معيتيق مع عمداء بلديات ورشفانة, الخميس, 27 أغسطس 2020. (إدارة الإعلام والتواصل)

استعرض نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع عمداء بلديات مناطق ورشفانة الأضرار التي شهدتها المنطقة جراء الحرب في طرابلس وأسباب تدني الخدمات.

وحضر اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، عمداء بلديات: العزيزية، السواني، الناصرية، العامرية، المعمورة، الزهراء، والماية، والنائبان عن منطقة ورشفانة، على كشير، ومصباح البدوي.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إن ممثلي ورشفانة استعرضوا أمام معيتيق المشاكل والصعوبات التي أدت لتدني مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع المجالات، لاسيما النقص الحاد في مياه الشرب، ومشاكل الصرف الصحي.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن الاجتماع تناول «الأضرار التي تعرضت لها المناطق جراء العدوان على طرابلس منها المباني الإدارية والخدمية في منطقة العزيزية، والتأكيد على سرعة صيانتها، واستكمال مركز العزل نظرا لحاجة سكان المنطقة لخدماته لإيواء المصابين بفيروس  كورونا».

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، من جهته للمجتمعين، على ضرورة العمل على تذليل المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات لسكان مناطق ورشفانة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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