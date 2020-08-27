افتتاح محكمة ونيابة المردوم الجزئية شرق بني وليد

عميد بلدية بني وليد وعضو المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة أثناء افتتاح نيابة ومحكمة المردوم الجزئية. (الإنترنت)

افتتح عميد بلدية بني وليد، سالم إنوير، اليوم الخميس، محكمة ونيابة المردوم الجزئية شرق المدينة، بحضور مسؤولين بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني وعدد من المسؤولين والأعيان وأهالي المنطقة.

وقال مدير المكتب الإعلامي ببلدية بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» إن افتتاح المحكمة والنيابة بمنطقة المردوم يأتي في إطار تفعيل العمل القضائي بمنطقة المردوم وتفعيل المؤسسات القضائية في بني وليد.

وأضاف الساعدي أن افتتاح مبنى المحكمة جاء ضمن خطة وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، لبناء محاكم جديدة لخدمة المواطنين، والتيسير عليهم في كافة أنحاء البلاد.

حفل افتتاح نيابة ومحكمة المردوم الجزئية شرق بني وليد. (الإنترنت)

عميد بلدية بني وليد وعضو المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة أثناء افتتاح نيابة ومحكمة المردوم الجزئية. (الإنترنت)

عميد بلدية بني وليد متحدثا في حفل افتتاح نيابة ومحكمة المردوم الجزئية شرق. (الإنترنت)