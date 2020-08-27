«حراك شباب الخمس» يدعو للتظاهر السلمي بساحة المجمع الإداري الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 أغسطس 2020, 06:24 مساء
مدينة الخمس. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا «حراك شباب الخمس» اليوم الخميس، شباب المدينة والمناطق المجاورة لها إلى المشاركة في تظاهرة سلمية بساحة المجمع الإداري في المدينة عند الساعة الثالثة من عصر غد الجمعة.

وأوضح الحراك في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» أن هذه الدعوة تأتي تضامنا مع «حراك 23 أغسطس» وتنادي بنفس المطالب والحقوق «دون أي توجهات سياسية».

ودان «حراك شباب الخمس» ما حدث ليلة البارحة من «أعمال العنف والقمع ضد المتظاهرين السلميين.. من إطلاق نار وحصار للمتظاهرين في ميدان الشهداء من قبل ميليشيا ضلالية بطرابلس».

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وتأتي دعوة «حراك شباب الخمس» رغم إعلان المجلس الرئاسي فرض حظر تجول كامل لمدة أربعة أيام بدأت الساعة السادسة من مساء أمس الأربعاء، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشهدت العاصمة طرابلس منذ الأحد، تظاهرات حاشدة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وسوء الخدمات وانقطاع الكهرباء ونقص السيولة النقدية والوقود واستشراء الفساد في مؤسسات الدولة والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنه.

وبدأت التظاهرات استجابة لدعوات أطلقها نشطاء عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها شهدت خروقات أمنية وانقساما بين المتظاهرين الذين تبادلوا الاتهامات على خلفية الموقف السياسي لكليهما.

ومساء أمس الأربعاء، طوقت قوات أمنية ميدان الشهداء في طرابلس وأطلقت الرصاص لتفريق المتظاهرين، وجرى اعتقال عديد الأشخاص، وفق إفادة نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية، إضافة إلى مقاطع فيديو توثق لحظات إطلاق النار.

وخلت شوارع العاصمة طرابلس من المارة، الخميس، في ثاني أيام حظر التجول الكامل الذي أقره المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق.

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