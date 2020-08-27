ارتفاع عدد المتعافين من «كورونا» في طبرق إلى 74 حالة

أعضاء اللجنة الطبية الاستشارية في طبرق. (الإنترنت)

قال عضو فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة واللجنة الطبية الاستشارية في طبرق، الدكتور أحمد الفزاني، اليوم الخميس، إن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في المدينة إلى 74 حالة، لكنه شدد على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وقال الفزاني في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الوضع الوبائي بمدينة طبرق «غير مستقر وما زال خطيرا»، مشيرا إلى أن «المدينة سجلت أول أمس الثلاثاء 10 حالات جديدة وأمس الأربعاء النتائج كلها سلبية»، داعيا الجميع إلى «أن يكونوا أكثر حذر وخاصة في أماكن الإزدحام».

وأوضح الفزاني أن «إجمالي الإصابات بطبرق 134 حالة منها 18 حالة وفاة و42 حالة نشطة و74 حالة شفاء»، معتبرا أن «هذا أمر مبشر لأن الفريق الطبي الموجود في الحجر الصحي يعمل بنظام معين حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية والجهات المختصة».

وتوقع الفزاني أن تنتهي الأزمة لكن على المواطنين أن يعرفوا أن الوباء «يشكل خطرا كبيرا على كبار السن وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة» الذين طالبهم بالحذر والانتباه.