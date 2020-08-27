ارتفاع عدد المتعافين من «كورونا» في طبرق إلى 74 حالة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 27 أغسطس 2020, 04:48 مساء
أعضاء اللجنة الطبية الاستشارية في طبرق. (الإنترنت)

قال عضو فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة واللجنة الطبية الاستشارية في طبرق، الدكتور أحمد الفزاني، اليوم الخميس، إن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في المدينة إلى 74 حالة، لكنه شدد على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وقال الفزاني في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الوضع الوبائي بمدينة طبرق «غير مستقر وما زال خطيرا»، مشيرا إلى أن «المدينة سجلت أول أمس الثلاثاء 10 حالات جديدة وأمس الأربعاء النتائج كلها سلبية»، داعيا الجميع إلى «أن يكونوا أكثر حذر وخاصة في أماكن الإزدحام».

وأوضح الفزاني أن «إجمالي الإصابات بطبرق 134 حالة منها 18 حالة وفاة و42 حالة نشطة و74 حالة شفاء»، معتبرا أن «هذا أمر مبشر لأن الفريق الطبي الموجود في الحجر الصحي يعمل بنظام معين حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية والجهات المختصة».

وتوقع الفزاني أن تنتهي الأزمة لكن على المواطنين أن يعرفوا أن الوباء «يشكل خطرا كبيرا على كبار السن وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة» الذين طالبهم بالحذر والانتباه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

باشاغا يهدد باستعمال القوة ضد «مجموعات مسلحة» تعرضت للمتظاهرين
ليبيا
قوات أمنية تطوق ميدان «الشهداء» وتطلق النار لتفريق المتظاهرين
ليبيا
طبيب في بنغازي يتحدث عن إصابته بفيروس «كورونا» ويدعو لفرض حظر صارم لـ3 أسابيع
ليبيا
«العفو الدولية»: خطف ستة متظاهرين.. ومعلومات تشير إلى مسؤولية «النواصي»
ليبيا
البحرين لبومبيو: دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل
عربى
الكشف عن خطة السيتي لضم ميسي.. 3 سنوات في الدوري الإنجليزي والانتقال لأميركا
رياضة عالمية
«الرئاسي» يقرر فرض حظر كامل لمدة 4 أيام يبدأ في السادسة من مساء اليوم
ليبيا
والد الشاب الأميركي الذي أطلقت عليه الشرطة النار 7 مرات يقرأ الفاتحة «فيديو»
دولى
قتيلان بالرصاص في ولاية ويسكونسن الأميركية خلال احتجاجات ضد العنصرية (فيديو)
دولى
إردوغان يدعو اليونان لتجنّب أي «خطأ» يمكن أن يؤدي إلى «خرابها».
دولى
حفتر يطالب الحكومة الموقتة بإنهاء أزمة الكهرباء خلال 10 أيام وتفعيل منظومة ...
ليبيا
وليامز تدعو ممثلي المجتمع المدني والشباب إلى الالتفاف حول ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ترامب سيطالب بإجراء «اختبار منشّطات» قبل مناظرته مع بايدن