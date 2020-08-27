توزيع الإصابات الجديدة بـ«كورونا».. طرابلس الأولى تليها بنغازي ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 أغسطس 2020, 12:40 مساء
إجراء تحليل عينة للكشف عن فيروس «كورونا» في مختبر بسبها، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، نحو ثلثها في طرابلس، التي سجل فيها 142 حالة.

ثم بنغازي بـ60 حالة، تليها مصراتة بـ53 حالة، و30 حالة في زليتن، و28 حالة في الخمس، و16 حالة في كاباو، و12 حالة في يفرن، وعشر حالات في الزاوية المركز، وثمان حالات في كل من الزنتان وغريان، وسبع حالات في كل من طبرق والعجيلات، وست حالات في كل من قصر الأخيار وزوارة والرياينة.

إضافة إلى أربع حالات في كل من وادي عتبة والماية وجنزور والنواحي الأربع والجفارة وبني وليد، وثلاث حالات في كل من الشاطئ ودرج والزاوية الغرب، وحالتين في كل من زوارة وسبها، وحالة في كل من الواحات وسلوق والمرج وأم الأرانب وبنت بية وأوباري وتراغن وسرت والشويرف وصرمان.

وتماثل للشفاء 57 مصابا، موزعين بواقع 21 حالة في سبها، وثمان حالات في زليتن، وسبع حالات في القره بوللي، وخمس حالات في ترهونة، وأربع حالات في جادو، وثلاث حالات في بني وليد، وحالتان في كل من الماية والعجيلات، وحالة في كل من سوسة والقبة والأبرق والخمس والزنتان.

كما سجل المركز وفاة تسعة مصابين، موزعين بواقع حالة لكل من سبها وتراغن والغريفة وأوباري والرجبان وسمنو والخمس والزاوية الغرب ومصراتة.

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