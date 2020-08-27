شركة البريقة تؤجل عمل نقاط البيع المباشر للوقود وأسطوانات الغاز بسبب الحظر

شركة البريقة لتسويق النفط، (أرشيفية: الإنترنت)

قررت شركة البريقة لتسويق النفط تأجيل جميع عمليات البيع المباشر للوقود وأسطوانات غاز الطهي طيلة أيام حظر التجول، التي أعلنها المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق أمس الأربعاء.

واستثنت محطات الوقود من هذا القرار، التي ستزود بشكل اعتيادي وفق الطلبيات الواردة إلى الإدارة المختصة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأمس، قرر المجلس الرئاسي فرض حظر تجول كامل لمدة أربعة أيام يبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء، يتبعه حظر لمدة عشرة أيام من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه، ويكون الحظر كاملا، 24 ساعة، خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وفي مطلع الشهر الجاري، خصصت الشركة نقطة لبيع الوقود «ديزل» مباشرة للمواطنين في ساحة كلية البنات بالعاصمة طرابلس، وبعدها استحدثت ثماني نقاط في مناطق مختلفة لتوزيع أسطوانات غاز الطهي مباشرة إلى المواطنين، هي: «ساحة رأس حسن (جنوب غرب سوق الجمعة)، وساحة المدينة القديمة في طرابلس، وساحة جنزور، وساحة السواني، وساحة أبوسليم، وساحة معيتيقة، وساحة السراج بالعاصمة، وساحة عين زارة».