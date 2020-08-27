«صحة الموقتة» تطالب مراكز العزل بتركيب خزانات الأكسجين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 أغسطس 2020, 09:14 صباحا
وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت وزارة الصحة في الحكومة الموقتة مديري مراكز العزل السريري في البلديات بتركيب خزانات الأكسجين الطبي المسال.

ودعت إلى إعداد شبكة الربط والتوزيع داخل المراكز لتفادي التنقل بين المستشفيات في ظل تزايد استهلاك الأكسجين، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يستهدف الحصول على مخزون احتياطي؛ تحسبا لأي طارئ طبي أو تأخر تزويد المستشفى بصهاريج الأكسجين، مما يمنح الطاقم الطبي أريحية، وتدفقا عاليا لهذه المادة الحيوية.

ويوم السبت الماضي، أعلن وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، إنهاء مشكلة نقص الأكسجين الطبي بشكل فعلي من خلال تعاقد الوزارة مع أحد المصانع المتخصصة في تعبئة الأكسجين، مشيرا إلى دخول شاحنتين لتزويد المحطات بموجب الاتفاق.

ووجه عقوب تعليماته إلى مديري المستشفيات التعليمية والعامة والقروية، ومديري المراكز الطبية والتخصصية، ومديري مراكز العزل الصحي بالبلديات بخصوص التأكيد على المخزون من الغازات الطبية «الأكسجين»، وصيانة ومتابعة مصادر الكهرباء البلدية «المولدات الكهربائية»، وتوفير الوقود الخاص بها ديزل.

وطلب من مديري المراكز الطبية والتخصصية، ومديري مراكز العزل الصحي بالبلديات توجيه الإدارات الفنية التابعة لهم بالاهتمام الكامل بهذه المعدات من حيث الصيانة واستمراريتها في تقديم الخدمات.

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