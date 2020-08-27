باشاغا يهدد باستعمال القوة ضد «مجموعات مسلحة» تعرضت للمتظاهرين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 أغسطس 2020, 02:00 صباحا
وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا, (الإنترنت)

حذرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الخميس، من أنها قد تضطر إلى استعمال القوة ضد مجموعات مسلحة اعتدت على المتظاهرين ليلة الأربعاء، باستخدام أسلحتها من «رشاشات ومدافع» إلى جانب «إطلاقها للأعيرة النارية بشكل عشوائي».

وقالت الوزارة في بيان، إنها تابعت «واقعة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ليلة الإربعاء من قبل مجموعة مسلحة باستخدامها أسلحتها وإطلاقها للأعيرة النارية بشكل عشوائي، واستخدام الرشاشات والمدافع، وكذلك خطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قصرا، والتسبب في حالة من الذعر بين المواطنين وتهديد الأمن والنظام العام».

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وأكدت أنها «رصدت تلك المجموعات المسلحة وتبعيتها والجهات الرسمية المسؤولة عنها»، مشددة على استعدادها التام «لحماية المدنيين العزل من بطش مجموعة من الغوغاء الذي لا يمثلون أبطال عملية بركان الغضب الشرفاء ولا يحترمون دماء وأعراض الأبرياء من المنظاهرين السلميين».

وحذرت الوزارة من «محاولة المساس بحياة المتظاهرين أو تعريضهم للترويع أو حجز الحرية بالمخالفة للقانون وإنها قد تضطر إلى استعمال القوة لحماية المدنيين، وذلك وفق واجباتها الأخلاقية والوطنية والقانونية تجاه الشعب الليبي».

ونبهت إلى أنه «لا شرعية لمن يمتهن كرامة المواطن»، مشددة على «أننا لن نسمح بتاتا بإهدار دماء الليبيين أو التفريط في حماية حقوقهم الدستورية في التظاهر السلمي وفق القانون».

تفريق متظاهري «الشهداء»
ومساء الأربعاء، طوقت قوات أمنية ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس وأطلقت الرصاص لتفريق شباب حاولوا التظاهر لليوم الرابع، احتجاجًا على استشراء الفساد وسوء الخدمات والمعيشة، رغم قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فرض حظر تجول كامل اعتبارًا من الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء.

وحسب إفادة نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية، أطلقت هذه القوات الرصاص لتفريق المتظاهرين، وجرى اعتقال عديد الأشخاص، ولم ترد معلومات من مصادر مستقلة عما إذا كان هناك مصابين جراء إطلاق النار الذي سمع في المكان بكثافة، حسب تسجيلات مصورة.

وأكد شهود عيان لـ«بوابة الوسط» أن ميدان «الشهداء» بات الآن خاليًا تمامًا.

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