تسجيل 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في بني وليد

مستشفى بني وليد العام. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» داخل المدينة.

وقالت الإدارة في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن من بين الحالات الثلاث المصابة حالة تعود إلى عنصر طبي مساعد.

والإثنين الماضي، أعلن عضو لجنة مكافحة فيروس «كورونا المستجد» ببلدية بني وليد، محمد صالح، وفاة حالة جديدة مصابة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات في المدينة إلى ثلاث حالات. وقال صالح في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الوضع الوبائي داخل مدينة بني وليد «يزداد سوءًا يومًا بعد يوم»، بعد تجاوز الإصابات حاجز الـ60.

وأعلنت لجنة الطوارئ الصحية في بني وليد، أمس الثلاثاء، تخصيص فرقة لإجراء المسحات الأنفية العشوائية لقياس مدى انتشار فيروس «كورونا المستجد» في مناطق زمزم ووادي بي والقداحية.