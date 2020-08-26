عقوب: بدء العمل في مركز الكفرة للنساء والولادة الشهر المقبل

لقاء عقوب مع وفد من مدينتي الكفرة وتازربو، 26 أغسطس 2020، (بلدية الكفرة)

أعلن وزير الصحة في الحكومة الموقتة، سعد عقوب، التعاقد مع إحدى الشركات للعمل في مركز الكفرة للنساء والولادة، بنظام شراء الخدمة؛ لضمان تقديم خدمات طبية مناسبة، موضحًا أن العمل بالمركز سيبدأ منتصف الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء بين عقوب ووفد من الكفرة وتازربو في مدينة بنغازي، اليوم الأربعاء؛ لبحث تطوير الخدمات الصحية بالمدينتين، حسب بيان بلدية الكفرة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إحالة مستحقات أطباء الكفرة إلى «المالية»

وطمأن الوزير الوفد بأن كل النقاط التي اتفق عليها خلال اجتماع سابق مع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني ستنفذ، بينها صرف مستحقات الأطباء العاملين في مستشفى الكفرة، إذ أحيلت إلى وزارة المالية.

وأكد خلال اللقاء اهتمام وزارة الصحة بدعم القطاع الصحي في الجنوب الشرقي وبذل الجهود لتوطين العلاج بالمنطقة، مشيدًا بجهود اللجان المختصة بمكافحة وباء فيروس «كورونا المستجد» في الكفرة، وأداء عملها بمهنية، خصوصًا في ظل تسجيل عدد كبير من الحالات هناك.