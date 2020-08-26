ضبط تشكيل مسلح سرق سيارة لمكتب النائب العام

مديرية أمن طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

ضبط أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي في مديرية أمن طرابلس تشكيلا مسلحا تورط في جرائم سطو بالإكراه، منها سرقة سيارة تابعة لمكتب النائب العام.

ونهب التشكيل ألفي دينار أيضا داخل السيارة، وثلاثة أجهزة هواتف نقالة، كما باع السيارة لمتهم آخر مقابل ثمانية آلاف دينار، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وتمكن فريق التحري من التعرف على الجناة، ونصب كمينا لهم، حيث قبض عليهم واسترجعت أجهزة الهاتف النقال، وما زال البحث جاريا عن مشتري السيارة، الذي اتضح وجوده خارج البلاد.

واعترف الجناة بعدد من الجرائم، منها سرقة مبلغ مالي يقدر بـ20 ألف دينار من محل صرافة في شهر مارس الماضي، وسرقة سيارة في منطقة غوط الشعال أيضا في الشهر نفسه، والسطو على أخرى تابعة لشركة تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمنطقة الفرناج، وسرقة مبلغ مالي قيمته 113 ألف دينار من أحد المواطنين في ديسمبر العام 2017.

كما أفادوا باعتدائهم على أحد المواطنين في غوط الشعال، مما تسبب في تعرضه لجروح جسيمة، وقد اتخذت بشأنهم جميعا الإجراءات القانونية.