بلدية سوق الجمعة تمهل أصحاب السيارات التالفة 3 أيام لإزالتها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 أغسطس 2020, 09:05 صباحا
اجتماع لجنة الضبط والإزالة في بلدية سوق الجمعة، 24 أغسطس 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أمهلت لجنة الضبط والإزالة في بلدية سوق الجمعة المواطنين أصحاب السيارات التالفة، المتوقفة على جانبي الطرقات العامة، ثلاثة أيام لإزالتها، وذلك في إطار الحرص عـلى المنظر الجمالي والحضاري لبلدية سوق الجمعة.

وقالت اللجنة أنها ستبدأ في رفع تلك السيارات «التي تشوه المنظر العام داخل البلدية»، بعد انقضاء تلك المهلة، موضحة أنه يجوز لهـا التصـرف فـي تلك السـيارات، واتخـاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها، بعد انتهاء مدة الإعلان، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

يذكر أن اللجنة تلقت خلال اجتماعها العادي الرابع للعام الجاري، شكاوى بشأن الطرق المغلقة من قبل مواطنين، رغم أنه جرى فتحها في السابق، كما ناقشت آلية الإجراءات المتخذة في موضوع إزالة السيارات الهالكة والتالفة من الطرق العامة داخل البلدية.

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