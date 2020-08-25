إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات البلدية ككلة.. و27% نسبة المشاركة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 10:45 مساء
مواطنون يدلون بأصواتهم في انتخاب المجلس البلدي ككلة، 25 أغسطس 2020، (لجنة انتخاب المجالس البلدية)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات بلدية ككلة، أبوابها عند الساعة 7:30 مساءً.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، إن نسبة المشاركة في انتخاب المجالس البلدية في بلدية ككلة، وصلت إلى 27%.

وفتحت مراكز الاقتراع في بلديتي ككلة وتراغن أبوابها، اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة صباحًا، وذلك لانتخاب مجلسيهما البلديين.

انطلاق الانتخابات البلدية في ككلة وتراغن

ويبلغ عدد المواطنين المؤهلين للانتخاب في ككلة سبعة آلاف و304 ناخبين، 56% منهم رجال، و44% نساء.

يذكر أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سبق أن أجلت موعد انتخاب المجلسين البلديين ككلة وتراغن، التي كان مقررا عقدها في 18 أغسطس الجاري، مرجعة تأجيل الانتخابات في ككلة إلى أسباب أمنية، بينما كانت المشكلة في تراغن تتعلق بأمور لوجيستية.

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