«دفاع الوفاق» تعلن إنشاء لجنة مشتركة لتفعيل التعاون مع إيطاليا في مجال الطب العسكري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 10:31 مساء
شعار وزارة الدفاع في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، اتفاقا مع إيطاليا على إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين لتفعيل التعاون في مجال الطب العسكري، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء الإعلان عقب اجتماع رفيع المستوى عقد أمس الإثنين، بمقر وزارة الدفاع في العاصمة طرابلس، ضم وكيل الوزارة صلاح الدين النمروش، ومدير مكتب التعاون الدولي، ومدير المكتب القانوني، وسفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، والملحق العسكري الإيطالي.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني إن الاجتماع «يأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين وزارتي الدفاع الليبية والإيطالية».

وأوضحت أن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة كيفية الاستفادة من الخبرات الطبية الإيطالية في العمل على المساهمة في تطوير المستشفى العسكري (على عسكر / السبيعة)، والمستشفى الميداني مصراتة».

وأضافت وزارة الدفاع أن «المجتمعين اتفقوا على إنشاء لجنة مشتركة ليبية إيطالية لمناقشة آلية تنفيذ المقترحات ومناقشة سبل تفعيل التعاون الثنائي المشترك في مجال الطب العسكري».

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