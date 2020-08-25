المتظاهرون يتوجهون من ميدان الشهداء إلى مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

توجه المتظاهرون المشاركون في الاحتجاجات التي اندلعت ضد الفساد وتردي الأوضاع المعيشية في العاصمة طرابلس، مساء اليوم الثلاثاء، من ميدان الشهداء إلى مقر المجلس الرئاسي بطريق السكة.

وتضاعفت، مساء اليوم، أعداد المتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة أيام في طرابلس، للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه.

وشهد اليوم الثالث للاحتجاجات انقساما بين المتظاهرين الذين توافد منهم جزء إلى ميدان الشهداء وانتقل آخر إلى ميدان الجزائر، وسط اتهامات متبادلة بين الحراكين بشأن الموقف السياسي لكليهما.

لليوم الثالث.. استمرار التظاهرات في طرابلس ضد الفساد

وبدأت التظاهرات من يوم الأحد، استجابة لدعوات أطلقها نشطاء عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية جراء نقص السيولة النقدية والوقود وانقطاع الكهرباء المستمر وسوء الإدارة العامة.