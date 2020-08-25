السراج يبحث تطوير القدرات العسكرية الليبية مع مؤسسة «جونز» الأميركية للاستشارات الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 09:24 مساء
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع وفد مؤسسة «جونز» الأميركية للاستشارات الأمنية والعسكرية، 25 أغسطس 2020. (حكومة الوفاق)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الثلاثاء، بناء وتطوير القدرات العسكرية والأمنية الليبية وفق أحدث المعايير الدولية، مع وفد مؤسسة «جونز» الأميركية للاستشارات الأمنية والعسكرية، برئاسة الجنرال شك والد.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم، ضم الوفد الجنرال توم والدهاوسر، وعددا من كبار مسؤولي المؤسسة.

وحضر عن الجانب الليبي مستشار الرئيس للأمن القومي، ووكيل وزارة الدفاع، ورئيس الأركان العامة، ورؤساء أركان القوات البرية والجوية والبحرية وحرس الحدود، وآمرو المناطق العسكرية الغربية وطرابلس والوسطى، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس جهاز المخابرات وأعضاء لجنة الدراسة والتقييم. 

وتحدث السراج عما توليه حكومة الوفاق من أهمية لبناء وتطوير القدرات العسكرية والأمنية الليبية وفق أحدث المعايير الدولية، واستعرض جملة من التوجهات والإجراءات لتحقيق ذلك، تشمل الاستعانة بخبرات المؤسسات الدولية مثل مؤسسة جونز الأميركية. 

وناقش الاجتماع رؤية وتصورا مشتركا لبرامج بناء القدرات لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر ودحر تنظيمات «الإرهاب والتطرف»، كما بحث الاجتماع آليات التنسيق بين مؤسسة جونز والمؤسسات الأمنية والدفاعية الليبية.

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع وفد مؤسسة «جونز» الأميركية للاستشارات الأمنية والعسكرية، 25 أغسطس 2020. (حكومة الوفاق)
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع وفد مؤسسة «جونز» الأميركية للاستشارات الأمنية والعسكرية، 25 أغسطس 2020. (حكومة الوفاق)
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