حفتر يطالب الحكومة الموقتة بإنهاء أزمة الكهرباء خلال 10 أيام وتفعيل منظومة الفيزا كارت لحل مشكلة السيولة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 08:13 مساء
المشير حفتر أثناء اجتماعه مع الحكومة الموقتة. الثلاثاء 25 أغسطس 2020. (القيادة العامة)

طالب القائد العامة للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، الحكومة الموقتة بالعمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء في غضون عشرة أيام، وتوفير الوقود للجنوب، بحسب ما نشرته القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع حفتر في مقرّ القيادة العامة بمنطقة الرجمة، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني بحضور وزراء كل من الداخلية إبراهيم بوشناف، والمالية، امراجع غيث امراجع، والصحة، الدكتور سعد عقوب، وعميد بلدية بنغازي، صقر بوجواري، ورئيس صندوق موازنة الأسعار، محمد البوعيشي، ومدير شركة الخليج العربي للنفط، محمد بن شتوان، ورئيس الهيئة العامة للكهرباء، فخري المسماري.

وقالت القيادة العامة إن الاجتماع تقرر «للنظر والتباحث في الاحتياجات الأساسية واللازمة للمواطن وحلحلة المُختنقات الضرورية واليومية ومنها: التأكيد على إنهاء إشكالية انقطاع التيار الكهربائي في فترة أقل من عشرة أيام، والعمل على تفعيل منظومة الفيزا كارت لحل مشكلة السيولة، والنظر بشكلٍ عاجل للبنية التحتية للمناطق والإسراع في معالجة مشاكلها، وتوفير الوقود لبعض مناطق الجنوب التي يوجد بها نقص في الوقود».

وأضافت القيادة العامة أن الاجتماع جرى خلاله «التأكيد أن الاحتياطي الإستراتيجي للسلع التموينية متوافر لمدةٍ لا تقل عن ستة أشهر».

اجتماع المشير حفتر مع الحكومة الموقتة. الثلاثاء 25 أغسطس 2020. (القيادة العامة)
اجتماع المشير حفتر مع الحكومة الموقتة. الثلاثاء 25 أغسطس 2020. (القيادة العامة)
اجتماع المشير حفتر مع الحكومة الموقتة. الثلاثاء 25 أغسطس 2020. (القيادة العامة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المعارضة البيلاروسية تيخانوفسكايا: أصبحنا أكثرية وهناك «ثورة سلمية ديمقراطية» ...
دولى
بومبيو مطمئنا نتانياهو: أميركا ستضمن التفوق العسكري الإسرائيلي
دولى
البعثة الأممية تدعو إلى «التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة مع المتظاهرين ...
ليبيا
تفشي فيروس «كورونا» .. ليبيا تشهد قفزة كبيرة في الإصابات خلال أغسطس
ليبيا
«مكافحة الأمراض»: 572 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 11 حالة
ليبيا
المسماري: مبادرة السراج كتبت في عاصمة أخرى وهي للتسويق الإعلامي
ليبيا
حرائق كاليفورنيا تدفع عشرات الآلاف إلى الفرار من منازلهم (فيديو)
دولى
أرباح «وول ستريت» تغرّد خارج سرب الاقتصاد الحقيقي المتعثر بأزمة «كوفيد-19»
اقتصاد
مسؤول طبي في بنغازي يحذر من «كارثة» بسبب «تفشي كورونا»
ليبيا
وثائقيات ليبية - هوا فطيح
فيديو
تسجيل سري: شقيقة ترامب تصفه بأنه «قاس» و«كذاب»
دولى
المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة يرحب ببياني السراج وحفتر ويدعو إلى«ضرورة الالتزام ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تستيقظ فيروسات ما قبل التاريخ لتفتك بنا؟