حفتر يطالب الحكومة الموقتة بإنهاء أزمة الكهرباء خلال 10 أيام وتفعيل منظومة الفيزا كارت لحل مشكلة السيولة

المشير حفتر أثناء اجتماعه مع الحكومة الموقتة. الثلاثاء 25 أغسطس 2020. (القيادة العامة)

طالب القائد العامة للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، الحكومة الموقتة بالعمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء في غضون عشرة أيام، وتوفير الوقود للجنوب، بحسب ما نشرته القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع حفتر في مقرّ القيادة العامة بمنطقة الرجمة، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني بحضور وزراء كل من الداخلية إبراهيم بوشناف، والمالية، امراجع غيث امراجع، والصحة، الدكتور سعد عقوب، وعميد بلدية بنغازي، صقر بوجواري، ورئيس صندوق موازنة الأسعار، محمد البوعيشي، ومدير شركة الخليج العربي للنفط، محمد بن شتوان، ورئيس الهيئة العامة للكهرباء، فخري المسماري.

وقالت القيادة العامة إن الاجتماع تقرر «للنظر والتباحث في الاحتياجات الأساسية واللازمة للمواطن وحلحلة المُختنقات الضرورية واليومية ومنها: التأكيد على إنهاء إشكالية انقطاع التيار الكهربائي في فترة أقل من عشرة أيام، والعمل على تفعيل منظومة الفيزا كارت لحل مشكلة السيولة، والنظر بشكلٍ عاجل للبنية التحتية للمناطق والإسراع في معالجة مشاكلها، وتوفير الوقود لبعض مناطق الجنوب التي يوجد بها نقص في الوقود».

وأضافت القيادة العامة أن الاجتماع جرى خلاله «التأكيد أن الاحتياطي الإستراتيجي للسلع التموينية متوافر لمدةٍ لا تقل عن ستة أشهر».

اجتماع المشير حفتر مع الحكومة الموقتة. الثلاثاء 25 أغسطس 2020. (القيادة العامة)

اجتماع المشير حفتر مع الحكومة الموقتة. الثلاثاء 25 أغسطس 2020. (القيادة العامة)

اجتماع المشير حفتر مع الحكومة الموقتة. الثلاثاء 25 أغسطس 2020. (القيادة العامة)