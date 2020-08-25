مصدر أوروبي: تركيا عائق أمام تعاون «ناتو» مع الأوروبيين لدعم مهمة «إيريني»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (الإنترنت)

قال مصدر أوروبي مطلع، إن تركيا تقف عائقا أمام تعاون حلف شمال الأطلسي «ناتو» مع الأوروبيين لدعم مهمة «إيريني» في البحر الأبيض المتوسط، والهادفة إلى مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة، حظر توريد السلاح لليبيا.

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، قوله إنه يأمل في إقناع حلف شمال الأطلسي «ناتو» التعاون مع الأوروبيين لدعم لمهمة «إيريني» في البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن مشاركة الأمين العام للحلف، يانس ستولتنبرغ، في اجتماعات وزراء دفاع الدول الأعضاء بالاتحاد غدا في برلين ستكون فرصة لبحث الأمر، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

ويريد الأوروبيون، وفق كلام المصدر، أن تتعاون مهمة «سي غارديان» التي أطلقها الحلف العام 2016 للأمن البحري في المتوسط، مع عملية «إيريني»، كما كان الحال مع مهمة صوفيا الأوروبية السابقة.

إيطاليا تقدم سفينة حربية جديدة لدعم عملية «إيريني»

وأضاف المصدر أن وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد سيحاولون مجددا إقناع «ناتو» غدا بإقرار التعاون بين «سي غارديان» و«إيريني»، خصوصا في مجال تبادل المعلومات.

ولكن المصدر أكد أنه غير واثق من النجاح، و«مع ذلك علينا المحاولة والاستمرار في التأكيد بأن إيريني هي جزء من العمل الدولي لحل النزاع في ليبيا، ضمن إطار عملية برلين»، وفق قوله.

ولم يستبعد المصدر أن يستثمر وزيرا دفاع كل من اليونان وقبرص وجود ستولتنبرغ للحديث عن «تصرفات تركيا المقلقة» في شرق المتوسط، لانتمائهما للمنظمة الأطلسية، رغم عدم إدراج الموضوع على جدول الأعمال الرسمي.

وسيناقش وزراء الدفاع مسائل تتعلق بمشاريع الدفاع المشترك، وعمليات حفظ السلام التابعة للاتحاد في عدة مناطق من العالم، والوضع في مالي والتعاون مع حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة.