استجابة لطلب الأهالي.. مسحات أنفية عشوائية في 3 مناطق ببني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 03:55 مساء
من داخل أحد معامل التحليل الخاص بفيروس «كورونا». (الإنترنت)

أعلنت لجنة الطوارئ الصحية في بني وليد، الثلاثاء، تخصيص فرقة لإجراء المسحات الأنفية العشوائية لقياس مدى انتشار فيروس «كورونا المستجد» في مناطق زمزم ووادي بي والقداحية.

وجاء ذلك استجابة لطلب أهالي هذه المناطق بعد ظهور حالات مصابة بفيروس «كورونا» فيها وضمن أنشطة فرقة الرصد والاستجابة السريعة بني وليد، وذلك حسب بيان منشور على صفحة إدارة الخدمات الصحية بني وليد على موقع «فيسبوك».

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وأمس الإثنين، أعلن عضو لجنة مكافحة فيروس «كورونا المستجد» ببلدية بني وليد، محمد صالح، وفاة حالة جديدة مصابة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات في المدينة إلى ثلاث حالات. وقال صالح في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الوضع الوبائي داخل مدينة بني وليد «يزداد سوءًا يومًا بعد يوم»، بعد تجاوز الإصابات حاجز الـ60.

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