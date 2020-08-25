«بلدي البريقة» يتسلم جهازي تنفس صناعي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 03:02 مساء
شحنة مساعدات طبية مقدمة من مؤسسة النفط لبلدية البريقة، 25 أغسطس 2020، (بلدي البريقة)

تسلم المجلس البلدي البريقة، صباح اليوم الثلاثاء، جهازي تنفس صناعي بكامل ملحقاتهما.

وأُرسل الجهازان ضمن معدات طبية مقدمة من المؤسسة الوطنية للنفط لمكافحة وباء فيروس «كورونا المستجد» في بلدية بنغازي، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن مؤسسة النفط تعاونت مع بلدية البريقة في حل عدد من المشكلات المتعلقة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية من توصيل مياه الشرب، وصيانة وتحديث شبكة الكهرباء، كذلك إقامة دورات تأهيلية للشباب الباحثين عن العمل في مجال صيانة الهواتف النقالة وجهاز كشف أعطال السيارات، وذلك ضمن مسؤولياتها الاجتماعية في المناطق المجاورة للعمليات النفطية.

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