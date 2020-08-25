السراج يطالب المصرف المركزي بحل أزمة السيولة ومحاربة السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 02:44 مساء
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج. (أرشيفية: الإنترنت)

تعهد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بمواصلة حكومة الوفاق العمل على الإصلاحات الاقتصادية، وحماية العملة الوطنية من المضاربات، مطالبًا المصرف المركزي بتحمل مسؤولياته واختصاصاته بالخصوص.

وقال السراج في كلمة وجهها إلى الليبيين، أمس الإثنين، إن المصرف المركزي عليه حل مشكلات السيولة وتوفيرها للمواطنين في جميع ربوع ليبيا، إضافة إلى معالجته سعر الصرف ومحاربة السوق الموازية التي اعتبرها أحد سبل الفساد الرئيسة.

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كما طالب المصرف المركزي بتحمل مسؤولياته واختصاصاته في تحديد آليات الاستيراد «حتى لا نضطر نحن كسلطة تنفيذية لمخالفة القانون كما حدث في السابق»، مؤكدًا حرص حكومة الوفاق على تنشيط وتفعيل الاقتصاد الوطني ومعالجة مختنقاته وتوفير فرص العمل ومحاربة الاحتكار والمضاربة.
 

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