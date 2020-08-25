5 % نسبة المشاركة في انتخاب المجلس البلدي ككلة خلال ساعتين

مواطنون يدلون بأصواتهم في انتخاب المجلس البلدي ككلة، 25 أغسطس 2020، (لجنة انتخاب المجالس البلدية)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية إن 5% من إجمالي عدد الناخبين في ككلة، أدلوا بأصواتهم في انتخاب المجلس البلدي وذلك حتى الحادية عشر صباحا.

وأوضحت اللجنة أن 7% من الناخبين رجال، و3% نساء، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يذكر أن الانتخابات البلدية انطلقت في ككلة في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء.

ويبلغ عدد المواطنين المؤهلين للانتخاب في ككلة سبعة آلاف و304 ناخبين، 56% منهم رجال، و44% نساء.

وكان من المقرر أيضا أن تعقد انتخابات المجلس البلدي تراغن اليوم، إلا أن عناصر يرتدون أزياء عسكرية أغلقوا مراكز الاقتراع، وصادروا تجهيزات المراكز المعدة للعملية الانتخابية إلى جهة غير معلومة، حسب تصريحات مصادر محلية متطابقة إلى «بوابة الوسط».