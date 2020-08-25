تراجع الدولار والاسترليني أمام الدينار في السوق الموازية

تراجعت العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية أمام العملة الليبية، اليوم الثلاثاء، ماعدا اليورو، الذي استقر سعره دون تغيير عما سجله أمس.

فقد خسر سعر صرف الدولار ثلاثة قروش، ليباع بـ6.31 دينار، مقابل 6.34 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما تراجع الجنيه الاسترليني قرشًا واحدًا إلى 8.15 دينار، مقابل 8.16 دينار أمس، في حين ثبت سعر صرف اليورو عند 7.34 دينار.

كذلك فقدت الليرة التركية قرشين لتسجل 0.85 دينار، مقابل 0.87 دينار، وأيضًا الدينار التونسي الذي انخفض إلى 2.31 دينار، مقابل 2.33 دينار.