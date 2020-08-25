انطلاق الانتخابات البلدية في ككلة وتراغن

شعار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، (أرشيفية: الإنترنت)

فتحت مراكز الاقتراع في بلديتي ككلة وتراغن أبوابها اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة صباحًا، وذلك لانتخاب مجلسيهما البلديين.

ويبلغ عدد المواطنين المؤهلين للانتخاب في تراغن سبعة آلاف و393 شخصًا، 51% منهم رجال، و49% نساء.

أما في ككلة فيبلغ العدد سبعة آلاف و304 ناخبين، 56% منهم رجال، و44% نساء.

يذكر أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سبق أن أجلت موعد انتخاب المجلسين البلديين ككلة وتراغن، التي كان مقرر عقدها في 18 أغسطس الجاري، مرجعة تأجيل الانتخابات في ككلة إلى أسباب أمنية، بينما كانت المشكلة في تراغن تتعلق بأمور لوجيستية.