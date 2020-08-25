تأكيد إصابة الحاسي والحداد بفيروس كورونا

نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية أحمد الحاسي، في مؤتمر للجنة، 31 مايو 2020. (الإنترنت)

أصيب نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة، والناطق الرسمي باسمها الدكتور أحمد الحاسي، وعضو اللجنة الدكتور أحمد الحداد، بفيروس كورونا المستجد، وفق مدير مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر.

وقال قويدر لوكالة «الأنباء الليبية»، إن الطبيبين المختصين في أمراض الباطنة ومكافحة العدوى، يخضعان حاليا لفترة حجر منزلي بعد ظهور أعراض المرض عليهما.

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ولفت إلى استقرار الحالة الصحية لكلا الطبيبين، معربا عن أمله في أن يمن الله عليهما بالشفاء العاجل.

وأعلن الحاسي، أواخر يونيو أن ليبيا تشهد حاليا ما يسمي بالانتشار المحلي للوباء، مضيفا أن «الأمر جد خطير.. ومن يسأل عن حظر التجول، نقول إن هذا الأمر فات، وخاصة في وجود الآن ما يسمى بالانتشار المحلي في ربوع ليبيا كلها، شرقا وغربا وجنوبا».