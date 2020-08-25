تأكيد إصابة الحاسي والحداد بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 12:29 صباحا
نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية أحمد الحاسي، في مؤتمر للجنة، 31 مايو 2020. (الإنترنت)

أصيب نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة، والناطق الرسمي باسمها الدكتور أحمد الحاسي، وعضو اللجنة الدكتور أحمد الحداد، بفيروس كورونا المستجد، وفق مدير مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر.

وقال قويدر لوكالة «الأنباء الليبية»، إن الطبيبين المختصين في أمراض الباطنة ومكافحة العدوى، يخضعان حاليا لفترة حجر منزلي بعد ظهور أعراض المرض عليهما.

الحاسي في الحجر المنزلي بعد ظهور أعراض الإصابة بـ«كورونا» عليه

الحاسي: ليبيا تشهد انتشارا محليا لـ«كورونا».. والناس لديهم إحساس كاذب بالأمان

ولفت إلى استقرار الحالة الصحية لكلا الطبيبين، معربا عن أمله في أن يمن الله عليهما بالشفاء العاجل.

وأعلن الحاسي، أواخر يونيو أن ليبيا تشهد حاليا ما يسمي بالانتشار المحلي للوباء، مضيفا أن «الأمر جد خطير.. ومن يسأل عن حظر التجول، نقول إن هذا الأمر فات، وخاصة في وجود الآن ما يسمى بالانتشار المحلي في ربوع ليبيا كلها، شرقا وغربا وجنوبا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نادٍ إسباني يعلن تسريح لاعبيه
رياضة عالمية
العثور على «آثار تسمم» لدى المعارض الروسي أليكسي نافالني
دولى
نيمار يخرج بأول تعليق بعد البكاء
رياضة عالمية
«مكافحة الأمراض»: 572 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 11 حالة
ليبيا
سلسلة بشرية ضخمة في دول البلطيق تضامنا مع المتظاهرين في روسيا البيضاء
دولى
شركة تركية تعرض إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية وإمداد أخرى بالغاز الطبيعي
ليبيا
المسماري: مبادرة السراج كتبت في عاصمة أخرى وهي للتسويق الإعلامي
ليبيا
بن علي مستمر مع «كروتوني» 3 مواسم في الدوري الإيطالي
رياضة محلية
تفوق ليبي فى دولي الجامعات
رياضة محلية
حرائق كاليفورنيا تدفع عشرات الآلاف إلى الفرار من منازلهم (فيديو)
دولى
أرباح «وول ستريت» تغرّد خارج سرب الاقتصاد الحقيقي المتعثر بأزمة «كوفيد-19»
اقتصاد
مسؤول طبي في بنغازي يحذر من «كارثة» بسبب «تفشي كورونا»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفشي فيروس «كورونا» .. ليبيا تشهد قفزة كبيرة في الإصابات خلال أغسطس