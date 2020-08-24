ميناء بنغازي البحري يستقبل 123 حاوية و10 آلاف طن شعير

حاويات في ميناء بنغازي البحري, (صفحة الميناء على فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، سفينة نقل الحاويات (ألوبو) الوكيل الملاحي لشركة دليل للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 123 حاوية محملة بسلع وبضائع مختلفة، كما استقبل سفينة نقل الحبوب (جورج) الوكبل الملاحي لشركة الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 10300 طن من حبوب الشعير..

وبحسب الناطق باسم إدارة مبناء بنغازي البحري، في بيان اليوم، فقد استقبل الميناء، سفينة نقل المواشي (فري دوم) الوكيل الملاحي شركة الدوسر للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 1066 رأس من الأبقار قادمة من إسبانيا، والسفينة (آمال نبتون) الوكيل الملاحي لشركة أمل ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 6000 طن من أكياس الأسمنت، كما استقبل الميناء السفينة (نوبل 1) الوكيل الملاحي لشركة ليبيا التضامن للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 4400 طن من أكياس الأسمنت.

وكما استقبل الميناء، سفينة نقل السيارات (باقنا) الوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 590 سيارة قادمة من السوق الكورية.