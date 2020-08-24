رئيس «تسييري طبرق» يطالب أصحاب المحلات التجارية في المدينة بإنهاء الرخص التجارية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 24 أغسطس 2020, 09:58 مساء
رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية. أثناء متابعة عمل الحرس البلدي. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، أصحاب المحلات التجارية الموجودة في نطاق المدينة بضرورة إنهاء الرخص التجارية لمحلاتهم وإلا سيتم إقفالها وهذا إنذار أخير.

وقال بوالخطابية، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، «هناك تحايل من بعض أصحاب المحلات التجارية الموجودة في نطاق المدينة، فعندما تقوم دورية أمنية رفقة جهاز الحرس البلدي بإغلاق محلاتهم يقومون بفتحها مرة أخرى، ويقوم بمزاولة عمله، وهذا الأمر تكرر أكثر من مرة».

وأضاف بوالخطابية، أن دوريات جهاز الحرس البلدي رفقة الأجهزة الأمنية بطبرق، ستقوم بحملة واسعة الأسبوع المقبل على كافة المحلات التجارية الموجودة وسط المدينة بمختلف نشاطاتها، وسيتم تغريم ومحاسبة كل مَن لا يملك رخصة تجارية.

وتابع بوالخطابية أن القيمة المالية التي تتم جبايتها من هذه المحلات عن طريق مكتب الرخص التجارية، ستوزع بين الضرائب والنظافة العامة والبلدية، لكي تتم تنميتها في المشاريع الصغرى والمتوسطة بالمدينة.

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