«صحة الموقتة» تنفي تسجيل حالات وفاة نتيجة عطل منظومة أكسجين مركز بنغازي الطبي

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الإثنين 24 أغسطس 2020, 09:36 مساء
اجتماع مديرة مركز بنغازي الطبي مع لجنة وزارة الصحة بالحكومة الموقتة. (الإنترنت)

نفت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، تسجيل حالات وفاة نتيجة عطل مفاجئ بمنظومة أكسجين مركز بنغازي الطبي، مشيرة إلى أنه جرى تركيب أسطوانات أكسجين بسرعة في كل الأقسام لحين إصلاح العطل.

وقال الناطق باسم الوزارة، معتز الطرابلسي لـ«بوابة الوسط» الإثنين، «الأكسجين لم ينفد. حدث عطل مفاجئ وجرى إصلاحه بشكل سريع ولم يمت أحد من المرضى».

لجنة متابعة
وزارت لجنة من وزارة الصحة بالحكومة الموقتة مركز بنغازي الطبي وذلك بناءً على تعليمات الوزير الدكتور سعد عقوب.

وتضم اللجنة وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة نوري الفسي، ومدير مكتب وزير الصحة طارق نوح.

وتابعت اللجنة الإجراءات الفنية الخاصة بمعالجة العطل المفاجئ بمنظومة الأكسجين بمركز بنغازي الطبي، الذي أدى إلى استخدام أسطوانات الأكسجين كبديل، لحين إصلاح العطل.

إصلاح منظومة الأكسجين
والتقت اللجنة المكلفة مديرة مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي، التي أكدت إصلاح منظومة الأكسجين بالمركز، مشيرة إلى استخدام أسطوانات الغاز التي كانت مملؤة احتياطيًّا وجرى توزيعها على كامل المركز الطبي، خلال ساعات إصلاح العطل.

وأضافت مديرية مركز بنغازي الطبية خلال اجتماعها مع اللجنة أن خدمة منظومة الأكسجين «تسير الآن بشكل جيد وجارٍ تسيير الأكسجين لكامل المركز بصورة طبيعية، دون أي خسائر أو ضرر لأي قسم».

وأعلن وزير الصحة بالحكومة الموقتة، السبت، إنهاء مشكلة نقص الأكسجين الطبي بشكل فعلي من خلال تعاقد الوزارة مع أحد المصانع المتخصصة في تعبئة الأكسجين، ودخول شاحنتين لتزويد المحطات بموجب الاتفاق.

اجتماع مديرة مركز بنغازي الطبي مع لجنة وزارة الصحة بالحكومة الموقتة. (الإنترنت)
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