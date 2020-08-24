السراج يبحث مع مجموعة «كاليون» التركية استكمال المشاريع المتوقفة

اجتماع السراج مع وفد شركة «كاليون» التركية. الاثنين, 24 أغسطس 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الاثنين، اجتماعا مع وفد ضم مسؤولين من شركة «كاليون» التركية، لبحث استكمال مشاريع البنى التحتية المتوقفة والأخرى المطلوب تنفيذها بصفة عاجلة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع «بحث استكمال مشاريع البنى التحتية المتوقفة والأخرى المطلوب تنفيذها بصفة عاجلة وتشمل مشاريع الكهرباء والطاقة والصحة والمواصلات، وتحديد آليات التعاون في مجال الاستثمار بشكل عام».

وأضاف أن ذلك يأتي «في إطار الجهود المبذولة لاستكمال المشاريع المتوقفة وإيجاد حلول عاجلة للمختنقات بعدد من المرافق الخدمية»، و«رغبة كل من ليبيا وتركيا في إقامة شراكة فاعلة ومتوازنة بين الشركات والمؤسسات الليبية».

وضم وفد شركة «كاليون» التركية الذي حضر الاجتماع، رئيس مجموعة البناء بالشركة، سيردار أوفير، وعضو مجلس الإدارة رئيس مجموعة الطاقة، مرتضى عطا، والمستشار الأول قوني ايكيز، ومدير تطوير الأعمال بالشركة، محمد توفان كوريز.

وحضر الاجتماع كل من المفوض بوزارة المواصلات، ميلاد معتوق، ووكيل عام وزارة الصحة، محمد هيثم، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المرافق الإدارية، إبراهيم تاكيتة، ومستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الطاقة، الدكتور محمد ماشينة، ومدير إدارة الاتفاقيات والعقود بالمؤسسة الوطنية للنفط، رمضان بن شعبان.