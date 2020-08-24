السراج يبحث مع السفير الأوروبي دعم إعلان وقف إطلاق النار وملف الهجرة

لقاء السراج مع سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا. الإثنين 24 أغسطس 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الإثنين، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلن بوجيا، دعم الاتحاد إعلان وقف إطلاق النار الذي أصدره الجمعة الماضي وملف الهجرة غير الشرعية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن سفير الاتحاد الأوروبي جدد خلال اللقاء «التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي مبادرة رئيس المجلس الرئاسي التي أعلنها في 21 أغسطس لتحقيق الأمن والسلام في ليبيا».

من جانبه، ثمن السراج ما يبذله الاتحاد الأوروبي من جهود لدعم الانتقال الديمقراطي في ليبيا، مؤكدًا «تمسك حكومة الوفاق بالثوابت الوطنية في معالجة الأوضاع في ليبيا».

وقال السراج للسفير الأوروبي خلال اللقاء الذي جرى في مكتبه بطرابلس إن «المبادرة التي طرحها تحتاج إلى دعم الاتحاد خلال مراحلها المختلفة بدءًا من وقف إطلاق النار وصولاً إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن لقاء السراج وسفير الاتحاد الأوروبي تطرق إلى ملف الهجرة غير الشرعية وسبل دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا في مواجهة تداعيات هذه الظاهرة.