أعضاء باتحاد عمال النفط لعقيلة صالح: نؤيد عودة الإنتاج والتصدير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 06:43 مساء
عقيلة صالح يتوسط أعضاء الاتحاد العام للنفط والغاز. القبة 24 أغسطس 2020. (مجلس النواب)

أعلن أعضاء الاتحاد العام لعمال النفط والغاز «دعمهم وتأييدهم للمجهودات والمبادرات التي يقودها رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، التي تقضي بإعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز في الدولة الليبية».

جاء ذلك في بيان تلاه أعضاء الاتحاد عقب اجتماع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح بأعضاء المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز، وأعضاء الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، بمكتبه في مدينة القبة بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب رئيس لجنة متابعة المؤسسة الوطنية للنفط، يوسف العقوري، اليوم الإثنين.

وأوضح أعضاء الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، في البيان، أن تأييدهم لإعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز يهدف «لرفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي وللحفاظ على البنية التحتية للموانئ والحقول النفطية وتحقيق التوزيع العادل للإيرادات النفطية بين كل الليبيين حسب ما ورد في بنود مبادرة رئيس مجلس النواب».

وقال موقع مجلس النواب على الإنترنت، إن المستشار عقيلة صالح بحث مع الوفدين الأوضاع في منطقة حوض النفط والغاز والمنشآت النفطية بشكل عام.

وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية ولجنة متابعة المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب، يوسف العقوري، أن «الاجتماع تطرق للمعاناة التي يعانيها المواطن الليبي جراء إغلاق الموانئ النفطية مما أدى إلى الإضرار بالبنية التحتية لهذه الموانئ».

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ودعا المستشار عقيلة صالح في بيان، يوم الجمعة، إلى استئناف إنتاج وتصدير النفط على أن «تجمد إيراداته في الحساب الخاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وبضمانة البعثة الأممية والإدارة الأميركية والدول الداعمة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا، وصولًا إلى تحقيق العدالة والشفافية».

ولقيت دعوة صالح التي صحبتها أيضًا دعوة لوقف إطلاق النار بالتزامن مع إعلان رئيس المجلس الرئاسي وقف إطلاق النار والعمليات القتالية ترحيبًا دوليًّا واسعًا، ودعمًا لاستئناف المفاوضات والعملية السياسية في ليبيا.

عقيلة صالح يتوسط أعضاء المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز. القبة 23 أغسطس 2020. (مجلس النواب)
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