افتتاح وحدة مرور بمديرية أمن منفد رأس اجدير البري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 06:21 مساء
مدير أمن منفذ رأس جدير أثناء افتتاح وحدة المرور. (وزارة الداخلية)

افتتح مدير أمن منفذ رأس اجدير البري، اليوم الإثنين، وحدة مرور تابعة للمديرية، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة إن افتتاح الوحدة جاء «بناء على تعليمات مدير الإدارة العامة لأمن المنافد، العميد صلاح الحريزي، ومدير أمن منفد رأس اجدير البري، واستكمالًا لمنظومة العمل داخل منفذ رأس اجدير البري لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين».

وأضافت أن عمل وحدة المرور بمديرية أمن منفد رأس اجدير البري، يختص بتنظيم حركة المركبات الآلية للمسافرين التي تمر عبر المنفذ عند القدوم والمغادرة من ليبيا.

وشدد مدير أمن منفد رأس اجدير البري على ضرورة التعامل مع المسافرين بكل احترام، والعمل على تسهيل العبور وفقًا للنظم والقوانين المعمول بها، حسب وزارة الداخلية.

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