عقيلة صالح يوجه بتسهيل إجراءات وصول دعم منظمة الصحة إلى القطاع الصحي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 06:13 مساء
لقاء المستشار عقيلة صالح مع مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا, القبة, الاثنين 24 أغسطس 2020. (مجلس النواب)

وجه رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، عددًا من مؤسسات الدولة بتسهيل إجراءات وصول الدعم المقدم من منظمة الصحة العالمية، من معدات وأجهزة طبية وأدوية، وغيرها إلى القطاع الصحي في ليبيا في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، الذي قال إن صالح اجتمع بمكتبه في القبة، اليوم الإثنين، مع مديرة مكتب منظمة الصحة في ليبيا، إليزابيث هوفت، في حضور وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب.

وأوضح بليحق، في تصريح صحفي، أن عقيلة صالح اطلع خلال اللقاء على الأوضاع الصحية وتطورات الوضع الوبائي في كافة المدن الليبية وسير عمل مكتب المنظمة في ليبيا، وما يقدمه من دعم للقطاع الصحي، والصعوبات التي تواجهه خصوصًا فيما يتعلق بالتصدي لفيروس «كورونا».

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