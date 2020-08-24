«بلدي زليتن» يحذر من دخول منطقة ترغلات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 02:56 مساء
صورة جوية لمدينة زليتن، (أرشيفية: الإنترنت)

حذر المجلس البلدي زليتن المواطنين من الدخول أو الاقتراب إلى منطقة ترغلات.

وأرجع المجلس الأمر إلى وجود حقول ألغام في المنطقة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وتسببت الألغام والمفخخات في مقتل وجرح 81 مدنياً و57 من غير المدنيين، بمن فيهم عاملون في مجال إزالة الألغام، حسب تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، في مطلع يوليو الماضي.

وأكدت ممثلة الأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز، في حينه، دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المستمر لليبيين والمجتمعات المحلية والأطراف المعنية ممن يعملون لتخليص ليبيا من خطر المفخخات، بما في ذلك العبوات الناسفة والألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نيمار يخرج بأول تعليق بعد البكاء
رياضة عالمية
سلسلة بشرية ضخمة في دول البلطيق تضامنا مع المتظاهرين في روسيا البيضاء
دولى
شركة تركية تعرض إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية وإمداد أخرى بالغاز الطبيعي
ليبيا
المسماري: مبادرة السراج كتبت في عاصمة أخرى وهي للتسويق الإعلامي
ليبيا
بن علي مستمر مع «كروتوني» 3 مواسم في الدوري الإيطالي
رياضة محلية
تفوق ليبي فى دولي الجامعات
رياضة محلية
حرائق كاليفورنيا تدفع عشرات الآلاف إلى الفرار من منازلهم (فيديو)
دولى
أرباح «وول ستريت» تغرّد خارج سرب الاقتصاد الحقيقي المتعثر بأزمة «كوفيد-19»
اقتصاد
مسؤول طبي في بنغازي يحذر من «كارثة» بسبب «تفشي كورونا»
ليبيا
وثائقيات ليبية - هوا فطيح
فيديو
العالم يشدد القيود خوفا من موجة ثانية لـ«كورونا».. الوباء أكثر كارثية في أميركا ...
دولى
تسجيل سري: شقيقة ترامب تصفه بأنه «قاس» و«كذاب»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل ينتقل فيروس «كورونا» عبر الطعام؟