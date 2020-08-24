نقل اختصاصات «مواصلات الوفاق» إلى 6 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 01:42 مساء
اجتماع لجنة نقل الاختصاصات برئاسة عماري، 23 أغسطس 2020، (وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق)

اعتمدت اللجنة العليا لنقل الاختصاصات لوحدات الإدارة المحلية نقل اختصاصات وزارة المواصلات في حكومة الوفاق ذات الطابع البلدي إلى ست بلديات، هي «أبوسليم، وعين زارة، وحي الأندلس، وطرابلس المركز، وسوق الجمعة، وتاجوراء».

جاء ذلك في اجتماع اللجنة برئاسة عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، وحضور وزيري الحكم المحلي الدكتور ميلاد الطاهر، والمواصلات المهندس ميلاد معتوق، حسب بيان وزارة الحكم المحلي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء خطوة أولى تليها خطوات أخرى لنقل نفس الاختصاصات لباقي البلديات، وهي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تشرف عليها وتنفذها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية لتسهيل عملية النقل بالتعاون مع اللجنة الفنية المشكلة بالخصوص.

وأوضح أنه ستشكل لجان تسليم وتسلم واستصدار قرارات نقل موظفي مكاتب المواصلات للبلديات؛ ليتسنى لها ممارسة اختصاصات وزارة المواصلات ذات الطابع المحلي الواردة في التشريعات النافذة بيد المجالس البلدية ووحداتها الإدارية، المسؤولة عن قطاع المواصلات كما هو معتمد في هياكلها التنظيمية.

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