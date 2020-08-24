صعود جماعي للعملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية

صعدت العملات الدولية الأكثر تداولا أمام الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازية اليوم الإثنين.

وارتفع سعر العملة الأميركية إلى 6.34 دينار، مقابل 6.18 دينار أمس، بفارق 16 قرشا، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما صعد اليورو بفارق خمسة قروش، مسجلا 7.34 دينار، مقابل 7.15 دينار أمس، والجنيه الاسترليني إلى 8.16 دينار، من سعر 7.90 دينار الذي سجله أمس.

وبالمثل كان الحال مع الليرة التركية، التي بيعت بـ0.87 دينار، مقابل 0.84 دينار، فيما بلغ سعر الدينار التونسي 2.33 دينار، مقابل 2.27 دينار ليبي.