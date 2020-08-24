بدء تركيب محطة تحويل كهرباء في زليتن خلال 10 أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 09:00 صباحا
اجتماع عميد المجلس البلدي زليتن مع مسؤولين بشركة الكهرباء، 23 أغسطس 2020، (بلدية زليتن)

أعلنت بلدية زليتن بدء أعمال تركيب محطة تحويل الكهرباء بالبلدية خلال العشرة أيام المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الأحد، ضم عميد المجلس البلدي زليتن المكلف مصطفى بن عائشة، مع مدير المشروعات بالشركة العامة للكهرباء سالم اعوينات، ومهندسين من شركة المشروعات الكهربائية، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناقش الاجتماع العراقيل التي تواجه مشروع تركيب المحطة، ووضع الحلول لها، وأيضا توفير المواد اللازمة من أجل إنجازها، وتشكيل فريق لمتابعة هذا الأمر، كما تناول تنفيذ أعمال تركيب برج كهرباء، وفك وشد الموصلات بمحطة كهرباء سوق الثلاثاء في زليتن، وفق الأسعار المعمول بها بشركة الكهرباء.

وفي بيان سابق، أشار المجلس البلدي زليتن إلى أن المحطة الجديدة ستسهم في تغطية التيار الكهربائي بمنطقة سوق الثلاثاء، التي يقطنها 90 ألف نسمة، فضلا عن توفير الخدمة للنشاط الاقتصادي والمرافق الخدمية المختلفة.

وخصصت للمحطة قطعة أرض بمساحة سبعة آلاف متر مربع، وستخفف الأحمال عن محطة كهرباء «حكمون»، وقد بدأت الأعمال التنفيذية للسياج المحيط بها.

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